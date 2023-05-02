Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Suudi Arabistan Meclis Başkanı, ikili ilişkileri görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed Al Şeyh ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed Al Şeyh ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tebbun, başkentteki Muradiye Sarayı'nda Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Al Şeyh'i kabul etti.

Al Şeyh, Tebbun ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cezayir'in Filistin davası başta olmak üzere Arap dünyasının sorunlarının çözümüne verdiği destekten övgüyle söz etti.

Cezayir'in Suudi Arabistan'ın attığı birçok adıma destek verdiğine dikkati çeken Al Şeyh, iki ülkenin her alanda koordinasyon ve işbirliği içinde olduğunu dile getirdi.

Al Şeyh, Suudi Arabistan'daki siyasi ve ekonomik birçok girişim ve bu ülkenin Arap, İslam ve dünya ülkelerine uzanan çabaları hakkında Cumhurbaşkanı Tebbun'a bilgi verdiğini ifade ederek, iki ülke meclislerinin arasındaki ilişkileri de ele aldıklarını kaydetti.

Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı, Cezayir Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil'in daveti üzerine dün Cezayir'e gelmişti.