Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransız mevkidaşı Macron ile ikili ilişkileri görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanunel Macron iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanunel Macron iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun'un Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüştüğü belirtildi.

İki liderin Cezayir-Fransa ilişkilerini ve bu ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştüğü vurgulanan açıklamada, Macron'un Tebbun'a Ramazan Bayramı münasebetiyle tebriklerini sunduğu ifade edildi.

Görüşmede, Tebbun'un daha önce mayıs ayında planlanan Fransa ziyaretini haziranın ikinci yarısında gerçekleştirmesi konusunda mutabık kalındığı ve tarafların ziyaretin başarılı olması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Tebbun'un resmi Paris ziyaretinin yaklaşık bir ay sonraya ertelenmesinin gerekçesine dair ayrıntı paylaşılmadı.