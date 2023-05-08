Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Esed ile 'Suriye'nin Arap Birliğine dönüşünü' görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile "Suriye'nin Arap Birliğine dönüşünü" ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebbun ile Esed arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Tebbun, Suriye'nin Arap Birliğine dönüşünü büyük bir memnuniyetle karşıladığı belirtilerek bu adımın Suriye'nin istikrar ve kalkınmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Esed de Arap Birliği Dönem Başkanı sıfatıyla Tebbun'a, Cezayir'in Suriye'nin Arap Birliğine dönüşü konusunda ortaya koyduğu çaba dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Tebbun-Esed görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için liderler ve üst düzey yetkililer düzeyinde karşılıklı ziyaretlerin artırılması konusunda mutabakata varıldı.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, dün, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.