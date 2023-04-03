Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Esed ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suriye rejiminin lideri Beşşar Esed ile bu ülkedeki son gelişmeleri ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suriye rejiminin lideri Beşşar Esed ile bu ülkedeki son gelişmeleri ele aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tebbun ile Esed arasında telefon görüşmesi gerçekleşti

Esed'in Suriye'deki duruma ilişkin son gelişmeler hakkında Tebbun'a bilgi verdiği aktarılan açıklamada, Esed'in ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye yardımları için Cezayir'e teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Tebbun ve Esed, iki ülke arasındaki güçlü ve sağlam ikili ilişkilere dair görüş alışverişinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Şam yönetimi ile ilişkilerini sürdüren birkaç Arap ülkesinden biri olarak biliniyor.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.