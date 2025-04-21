Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul etti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, resmi ziyaret için Cezayir'de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Dışişleri Bakanı Fidan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıya Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın da katıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Cezayir'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile bir araya gelmişti.

Fidan ve Attaf başkent Cezayir'de Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı'na katılmıştı.