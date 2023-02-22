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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan hükümete performans eleştirisi

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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan hükümete performans eleştirisi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, hükümetinin vatandaşın yaşam koşullarına ilişkin konulardaki performansına ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, hükümetinin vatandaşın yaşam koşullarına ilişkin konulardaki performansına ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Cezayir resmi haber ajansı APS'de, "Cumhurbaşkanı Tebbun'dan sert üslup: Bazı ürünlerin temini ve bazı uygulamaların devamına ilişkin oyalama" başlığıyla bir makale yayınlandı.

Makalede, Tebbun'un hükümetinin vatandaşların yaşamlarıyla ilgili dosyalardaki performansına "kızgın" ve "memnuniyetsiz" olduğu vurgulanarak, "Cumhurbaşkanı gerçekten kızgın ve hükümetin birçok dosyayı ele alma yönteminden memnun değil." denildi.

Vatandaşın yaşam kalitesinin artırılmasının olmazsa olmaz öncelik olduğuna dikkati çekilen makalede, "Uzun teslim tarihleri, yaklaşık (yanlış) rakamlar, vatandaşların, esnafın ve tüccarın günlük işlerinde aksama ve kafa karışıklığına neden olan kararların" Tebbun'u kızdırdığı ifade edildi.

"Pazartesi düzenlenen kabine toplantısı sonuç beyannamesi incelenmeli, daha doğrusu satır araları okunmalı. Evet 'Cumhurbaşkanının öfkesi' başlıklı bir makale bu beyannamenin içeriğini ortaya koyuyor ve net bir şekilde uyuyor." denildi.

Cumhurbaşkanı Tebbun başkanlığında pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Tebbun'un ithalat faturasının düşürülmesinin vatandaşın ihtiyaçları pahasına olmaması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Cezayir'de son dönemde, ithalat prosedürlerinin sıkılaştırılmasına bağlı olarak piyasada bazı temel malzemelerde dalgalanmalar ve eksiklikler dikkat çekiyor.

Eymen Bin Abdurrahman başbakanlığında, teknokrat ve cumhurbaşkanlığına yakın isimlerden oluşan Cezayir hükümeti, Temmuz 2021'de atanarak göreve başlamıştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel

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