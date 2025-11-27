Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Filistin'e Destek Mesajı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşamı imkansız hale getirmeye çalıştığını belirterek, İsrail'in saldırganlığının "Filistin'in sonunu getirmeyeceğini" vurguladı.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cezayir Mücahitler (Savaş Gazileri) Bakanı Abdulmalik Taşrift, her yıl 29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla başkent Cezayir'de düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Tebbun'un mesajını okudu.

Tebbun, mesajında, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığının uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun en temel kurallarının hiçe saydığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, İsrail'in, Gazze'de yaşamı imkansız hale getirmeye çalışmanın yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin topraklarını da gasp ettiğini kaydetti.

"İsrail'in saldırganlığının devam etmesi Filistin'in sonunu getirmeyecek." ifadesini kullanan Tebbun, İsrail'in bu hedefe ulaşmak için, Gazze'deki altyapıyı sistematik olarak tahrip ettiğini, sağlık sistemini hedef aldığını, kuşatma ve açlığa mahkum ettiğini, uluslararası hukukun en temel kurallarını hiçe saydığını ve saldırganlığını devam ettirdiğini belirtti.

Tebbun, uluslararası topluma, uluslararası hukuka uyulması için her türlü çabayı göstermeleri, Gazze'ye uygulanan ablukayı derhal ve tamamen kaldırmaları ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için tüm sınır kapılarını açmaları çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'e tam üye olabilmesinin sağlanması konusundaki kararlı tutumunu yineleyerek, bunun Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve kendi devletini kurma hakkını güvence altına alma yolunda "temel bir adım" olduğuna işaret etti.

Tebbun, "Cezayir, işgal altındaki Filistin'deki kardeşlerine destek olma konusuna bağlı kalacak ve tam egemenliklerini yeniden kazanıp başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız bir devlet kurana kadar onların meşru haklarını savunmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.