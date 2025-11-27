Haberler

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Filistin'e Destek Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, bu saldırganlığın Filistin'in sonunu getirmeyeceğini vurguladı. Tebbun, uluslararası topluma çağrıda bulunarak Gazze'ye uygulanan ablukayı kaldırmaları ve insani yardımların ulaşması için sınır kapılarını açmaları gerektiğini belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaşamı imkansız hale getirmeye çalıştığını belirterek, İsrail'in saldırganlığının "Filistin'in sonunu getirmeyeceğini" vurguladı.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cezayir Mücahitler (Savaş Gazileri) Bakanı Abdulmalik Taşrift, her yıl 29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla başkent Cezayir'de düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Tebbun'un mesajını okudu.

Tebbun, mesajında, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırganlığının uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun en temel kurallarının hiçe saydığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Tebbun, İsrail'in, Gazze'de yaşamı imkansız hale getirmeye çalışmanın yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistin topraklarını da gasp ettiğini kaydetti.

"İsrail'in saldırganlığının devam etmesi Filistin'in sonunu getirmeyecek." ifadesini kullanan Tebbun, İsrail'in bu hedefe ulaşmak için, Gazze'deki altyapıyı sistematik olarak tahrip ettiğini, sağlık sistemini hedef aldığını, kuşatma ve açlığa mahkum ettiğini, uluslararası hukukun en temel kurallarını hiçe saydığını ve saldırganlığını devam ettirdiğini belirtti.

Tebbun, uluslararası topluma, uluslararası hukuka uyulması için her türlü çabayı göstermeleri, Gazze'ye uygulanan ablukayı derhal ve tamamen kaldırmaları ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için tüm sınır kapılarını açmaları çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, ülkesinin Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'e tam üye olabilmesinin sağlanması konusundaki kararlı tutumunu yineleyerek, bunun Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve kendi devletini kurma hakkını güvence altına alma yolunda "temel bir adım" olduğuna işaret etti.

Tebbun, "Cezayir, işgal altındaki Filistin'deki kardeşlerine destek olma konusuna bağlı kalacak ve tam egemenliklerini yeniden kazanıp başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız bir devlet kurana kadar onların meşru haklarını savunmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Abbas Mimouni - Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Askerler hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkeden kabus görüntüleri

Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkeden kabus görüntüleri
Galatasaray'ın rakibi Monaco 88. dakikada yıkıldı

G.Saray'ın rakibini 88. dakikada yıkan gol! Hayalleri suya düştü
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
İlber Ortaylı'yı küplere bindiren görüntü: Yapı çökerse dünya faturayı Türklere çıkaracak

Görüntüye ateş püskürdü: Dünya faturayı Türklere çıkaracak
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
ABD Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Şükran Günü kutlamalarında kıyafetiyle dikkat çekti

Bütün gözler onun üzerindeydi: ABD Büyükelçisi kıyafetiyle ilgi çekti
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Robbie Keane, Fenerbahçe'ye methiyeler düzdü

Türkiye ve Fenerbahçe hakkında neler dedi neler
Kaan Tangöze üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı

Üniversitede konser verdi, söylediği şarkı kenti karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.