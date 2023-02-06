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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tebbun mesajında, "Kardeş Türk halkının başına gelen bu felaketin dehşeti karşısında, Cezayir halkı, hükümeti ve kendi adıma kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkına en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediği mesajında, Cezayir'in tüm imkanlarıyla Türkiye halkı ve devletinin yanında olduğunu vurguladı.

Tebbun, Cezayir'in Türkiye'yle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cezayir Güncel Haberler

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