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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) Gazze'deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması...

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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) Gazze'deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğinin altını çizdik"

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) Gazze'deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğinin altını çizdik"

Kaynak: AA / Güncel

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