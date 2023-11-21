Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) Gazze'deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması...
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) Gazze'deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğinin altını çizdik"
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la) Gazze'deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğinin altını çizdik"
Kaynak: AA / Güncel