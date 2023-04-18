Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan'ı görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan'daki gelişmeleri aldı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Açıklamada, "İki cumhurbaşkanı, kardeş ülke Sudan'daki tehlikeli ve üzücü gelişmeleri görüştü. Görüşmede, durumun siyasi olarak kontrol altına alınması ve bu mübarek Ramazan ayında kardeşler arasındaki çatışmanın durdurulması için bir çözüm bulmanın yolları ele alındı ve diyalogun önemi vurgulandı." denildi.

Tebbun ile Erdoğan'ın iki ülke ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirmenin yollarını da görüştüğü belirtilen açıklamada, liderlerin Ramazan Bayramı münasebetiyle tebrikleştiği kaydedildi.

Cezayir devleti, Arap Birliği Dönem Başkanlığı sıfatıyla Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalara son verme ve anlaşmazlıkları diyalogla çözme çağrısında bulunmuştu.