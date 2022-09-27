Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan Fas Kralı'na Arap Birliği Zirvesi'ne katılım daveti Güncel Haberler Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fas Kralı 6. Muhammed'i, kasım ayında ülkesinde gerçekleştirilecek Arap Zirvesi'ne davet etti. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fas Kralı 6. Muhammed'i, kasım ayında ülkesinde gerçekleştirilecek Arap Zirvesi'ne davet etti. Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir Adalet Bakanı Abdurreşid Tıbbi, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile başkent Rabat'ta bir araya geldi. Cezayir Adalet Bakanı Tıbbi, görüşmede, 1-2 Kasım tarihlerinde Cezayir'de yapılacak Arap Birliği Zirvesi'ne katılımı için Cumhurbaşkanı Tebbun'un Kral 6. Muhammed'e hitaben yazdığı davet mektubunu Dışişleri Bakanı Burita'ya teslim etti. Fas, 7 Eylül'de Cezayir Adalet Bakanı Abdurreşid Tıbbi'nin birkaç gün içerisinde Rabat'ı ziyaret ederek Cezayir Cumhurbaşkanı'nın davetini Fas Kralı 6. Muhammed'e ileteceğini duyurmuştu. İki komşu ülke arasında 2021 yazından bu yana yaşanan diplomatik kopukluk nedeniyle Fas Kralı'nın 1-2 Kasım'da Cezayir'de düzenlenecek zirveye katılıp katılmayacağı konusu merak ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilemeyen Arap Birliği Zirvesi, 1-2 Kasım tarihlerinde Cezayir'de düzenlenecek. Güncel Kaynak: AA / Khalid Mejdoup Cezayir Fas Güncel Haberler

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