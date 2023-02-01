Cezayir Cumhurbaşkanı Mayıs'ta Rusya'yı Ziyaret Edecek

CEZAYİR, 1 Şubat (Xinhua) -- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Mayıs ayında Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

CEZAYİR, 1 Şubat (Xinhua) -- Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Mayıs ayında Rusya'ya resmi bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından Salı günü yapılan yazılı açıklamada ziyaretin, Tebbun ve Putin'in "enerji sektörü de dahil ikili işbirliğini artırmanın yollarını" görüşmek üzere yaptığı bir telefon görüşmesinde kararlaştırıldığı bildirildi.

Tebbun, 2020'de Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyordu ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle bu ziyareti ertelemek zorunda kalmıştı.

Yazılı açıklamada iki liderin bu yıl yapılacak olan ve yaklaşan Cezayir-Rusya Karma Komisyonu toplantısını da ele aldığı belirtildi.