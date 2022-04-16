Cezayir Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri Filistin topraklarındaki son gelişmeleri görüştü - Haberler

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Cezayir Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri Filistin topraklarındaki son gelişmeleri görüştü

AA - Muhammed Semiz - Güncel
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Cezayir Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri Filistin topraklarındaki son gelişmeleri görüştü

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin topraklarındaki durumu değerlendirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin topraklarındaki durumu değerlendirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun ile Katar Emiri Al Sani telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgesel ve Arap coğrafyasındaki gelişmeler, özellikle de işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Cezayir ve Katar arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirme yolları ele alındı.

İsrail güçlerinin dün sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında 158 Filistinli yaralanmış, 400 kişi gözaltına alınmıştı.

Katar ve Cezayir'den İsrail güçlerinin söz konusu baskınının ardından kınama açıklamaları gelmişti.

AA / Muhammed Semiz - Güncel

cumhurbaşkanı, Filistin, Cezayir, Katar, Güncel, Haberler

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