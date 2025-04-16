Cezayir-Çin Yatırım İş Forumu'nda 8 Anlaşma İmzalandı

CEZAYİR, 16 Nisan (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir'de düzenlenen Cezayir-Çin Yatırım İş Forumu'nda anlaşma imzalayan Cezayirli ve Çinli işletmelerin temsilcileri, 15 Nisan 2025.

Cezayir-Çin Yatırım İş Forumu salı günü Cezayir'in başkenti Cezayir'de gerçekleştirildi. Cezayir Yatırım Teşvik Ajansı'nın düzenlediği forum, Çin yatırımlarını çekmeyi ve ikili ekonomik bağları derinleştirmeyi amaçlıyor. Forum sırasında Cezayirli ve Çinli şirketler arasında otomotiv üretimi ve tarım da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde 8 işbirliği anlaşması imzalandı. (Fotoğraf: Xinhua)