Cezayir-Çin Yatırım İş Forumu 15 Nisan'da Düzenlenecek

CEZAYİR, 13 Nisan (Xinhua) -- Cezayir-Çin Yatırım İş Forumu 15 Nisan'da Cezayir'in başkenti Cezayir'de düzenlenecek. Cezayir Yatırım Teşvik Ajansı cumartesi günü yaptığı açıklamada forumun Çin yatırımlarını çekmeye ve ikili ekonomik ilişkileri derinleştirmeye yönelik bir platform işlevi göreceğini söyledi.

Ajans tarafından düzenlenecek foruma iki ülkeden yaklaşık 200 şirketin katılacağı bildirildi. Foruma Cezayirli yatırımcı ve proje liderlerinin yanı sıra yaklaşık 30 Çinli firma ve Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan bir heyetin katılması bekleniyor.

Açıklamada forumun madencilik, güneş enerjisi, döngüsel ekonomi, teknoloji, mobilite, ilaç ve tekstil gibi kilit sektörlerdeki ikili işbirliğini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

İşletmeler arası görüşmelerin de gündemde olduğuna dikkat çeken ajans, etkinliği Çin sermayesini çekmek, teknoloji transferini teşvik etmek ve uzun vadeli endüstriyel ortaklıklar kurmak için önemli bir fırsat olarak nitelendirdi.

Çin uzun zamandır Cezayir'in en büyük ticaret ortağı konumunda. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Çin ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 12,48 milyar ABD dolarına ulaştı. Çin, ağırlıklı olarak mekanik ve elektrikli ürünler, çelik ürünleri ve araç ve yedek parçaları ihraç ederken, ağırlıklı olarak petrokimya hammaddeleri ithal ediyor. Cezayir ayrıca Çin'in yurtdışındaki en büyük müteahhitlik pazarlarından biri.