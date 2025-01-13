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Cezayir Büyükelçisinden PKK/YPG İddialarına Yanıt

Cezayir Büyükelçisinden PKK/YPG İddialarına Yanıt
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Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani, Cezayir hükümeti tarafından PKK/YPG üyelerinin katıldığı bir konferansın düzenlendiği iddialarını tamamen asılsız olarak değerlendirdi ve ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani, "Cezayir hükümeti tarafından izin verilen PKK/YPG terör örgütü üyelerinin de katıldığı uluslararası bir konferansın düzenlendiği" iddialarına ilişkin, "Bir Kürt heyetinin Cezayir'e davet edildiği iddialarının hayal ürünü ve tamamen asılsız olduğunu belirtmek isterim" açıklamasını yaptı.

Cezayir'in Tindouf kentinde, Cezayir destekli Polisario Cephesi'nin kontrolündeki kamplarda, PKK/YPG terör örgütü üyelerinin de katıldığı uluslararası bir konferansın düzenlendiği iddia edildi. Cezayir yerel basınına konuşan kaynaklar, Cezayir'in Polisario Cephesi'ne verdiği destek nedeniyle Cezayir makamlarının izni olmadan bu konferansın düzenlenmesinin mümkün olmayacağını belirtti. Toplantıya, iklim aktivisti Greta Thunberg'in yanı sıra, hem PKK/YPG'yi hem de Batı Sahra ayrılıkçılarını destekleyen Almanya merkezli grupların da katıldığı öne sürüldü.

Bu haberler üzerine Cezayir Ankara Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yazılı basın açıklaması yayınladı.

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani imzasıyla yapılan açıklamada, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Büyükelçi Belani'nin açıklaması şöyle:

"Bazı medya organları tarafından, bir Kürt heyetinin Cezayir'e davet edildiği iddialarına yanıt olarak, bu iddiaların hayal ürünü ve tamamen asılsız olduğunu belirtmek isterim. Ülkemin Türkiye ile olan güçlü ve stratejik ilişkilerinin, hiçbir karışıklığa veya düşmanane bir belirsizliğe uğramayacağını yinelemek isterim. Ayrıca, hükümetim, devletlerin iç işlerine müdahale etmemektedir, bu, dış politika doktrinimizle tutarlı bir yaklaşımdır. Son olarak, terörizmi her türlü biçimi ve tezahürüyle, nereden gelirse gelsin, güçlü bir şekilde kınıyoruz. Bu, ilkesel bir duruş ve ulusal politikamızda sürekli bir prensiptir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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