Cezayir BM Temsilcisi: İsrail, Filistinli Gazetecileri Kasten Öldürüyor

Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ammar Bin Cami, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki acı gerçeği gizlemek için Filistinli gazetecileri kasten öldürdüğünü söyledi.

Bin Cami, dün ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 15 üyesinin katılımıyla düzenlenen ve Gazze'deki durumun değerlendirildiği oturumda ağırlıklı olarak öldürülen gazetecilerden bahsettiği bir konuşma yaptı.

İsrail'in fiilleri sonucunda Gazze'de yaşanan acıların, akıl almaz bir barbarlık seviyesine ulaştığını kaydeden Bin Cami, İsrail makamlarının, Gazze'deki acı gerçeği gizlemeye çalıştığını, bu nedenle uluslararası gazetecilerin girişini yasakladığını ve Filistinli gazetecileri kasten hedef alıp öldürdüğünü dile getirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 246 gazetecinin öldüğünü belirten Bin Cami, şöyle devam etti:

"10 Ağustos'ta İsrail ordusu, kameralarından başka silahları olmayan 6 gazeteciyi öldürdü. Dünya ve BMGK kılını bile kıpırdatmadı ve İsrail aynı eylemleri tekrarladı. Geçen pazartesi Nasır Hastanesinde aralarında 33 yaşında genç ve güzel bir anne olan gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın da olduğu 5 gazeteci öldürüldü. Silahı (Ebu Dekka'nın) basın yeleği ve fotoğraf makinesiydi."

Bin Cami, oturumda Ebu Dekka'nın fotoğrafını gösterip ölmeden önce oğluna yazdığı duygu yüklü vasiyeti de okudu.

Gazze'de yaşanan kıtlığa da değinen Bin Cami, "Gazze'deki cehennem tarif edilemez ve şimdi bu cehennem İsrail eliyle büyük bir kıtlığa dönüştü. Hızlı ve somut bir adım atılmazsa bu kıtlık önümüzdeki ay daha da şiddetlenecek. Sahte yardımlarla bu kıtlık gizlenemez." dedi.

Bin Cami, Gazze'de işgali sona erdirmenin tek yolunun kalıcı ve koşulsuz ateşkes olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail ordusu, Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, 25 Ağustos'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi ise İsrail saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 246 gazetecinin öldüğünü açıklamıştı.