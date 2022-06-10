Cezayir, BM Özel Temsilcisi Williams'a Libya'da "çoklu çözüm yollarını" reddettiğini iletti - Haberler

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'a ülkesinin kuzey komşusu Libya'da "çoklu çözüm yollarını" reddettiğini bildirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lamamra ile Williams'ın başkent Cezayir'deki görüşmesine ilişkin detaylara yer verildi.

Lamamra, Williams'a Cezayir'in BM'nin Libya'daki çabalarına verdiği desteği yinelediği ifade edildi.

Bazı çevrelerin Libya halkı adına BM'nin arabuluculuğunu bozmaktan başka bir sonuç getirmeyen hayali bölgesel roller aramayı amaçladığını dile getiren Lamamra, Williams'a ülkesinin Libya'da "çoklu çözüm yollarını" reddettiğini iletti.

Lamamra, Cezayir'in "Libya halkının temsilcilerini seçme konusundaki egemenlik haklarını kullanmasını sağlamak için çabaların iki katına çıkarılması konusundaki ilkeli ve tutarlı tutumunu" yinelediğini ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun dün ülkesini ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında "Kardeş Libya halkına, istedikleri Libya'yı inşa edecek, meşruiyete sahip yeni yetkilileri seçmeleri amacıyla destek olmak için (Nicolas Maduro ile) anlaştık." ifadesini kullanmıştı.

Libya'da seçim muamması

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumunun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçti. 1 Mart'ta ise Başağa hükümeti güvenoyu aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.