Cezayir Başbakanı ile Portekiz Ekonomi Bakanı ikili ilişkileri görüştü

Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman ile Portekiz Ekonomi ve Deniz Bakanı Antonio Costa Silva, iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman ile Portekiz Ekonomi ve Deniz Bakanı Antonio Costa Silva, iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Bin Abdurahman'ın, Cezayir'e resmi çalışma ziyareti gerçekleştiren Portekiz Ekonomi ve Deniz Bakanı Costa Silva ile başkentteki Başbakanlık Sarayı'nda bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, dün başlayan ve bugün sona eren 6. Cezayir-Portekiz Ortak Ekonomik Çalışma Grubu toplantısına işaret edilerek, Bin Abdurrahman ile Costa Silva'nın görüşmede ikili ilişkilerin gerçekliğini ve geleceğini ve iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldığı vurgulandı.

Cezayir İlaç Endüstrisi Bakanı Ali Avn'ın da hazır bulunduğu görüşmede, iki ülkenin hazırlanmakta olduğu önemli ortaklıkların da masaya yatırıldığı, çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirme noktasında mutabakata varıldığı kaydedildi.