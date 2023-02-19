Cezayir, Afrika'daki kalkınma projeleri için bir milyar dolar tahsis etti

Cezayir, Afrika ülkelerindeki kalkınma projeleri için 1 milyar dolar tahsis etti.

Cezayir, Afrika ülkelerindeki kalkınma projeleri için 1 milyar dolar tahsis etti.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Başbakan Eymen bin Abdurrahman, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki 36. Afrika Birliği Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.

" Cezayir, Afrika ülkelerindeki kalkınma projelerini finanse etmek ve dayanışma sağlamak için Cezayir Uluslararası İşbirliği Ajansı'na 1 milyar dolar aktarma kararı aldı." diyen Bin Abdurrahman, bu adımın "Cezayir'in Afrika'daki güvenlik ve istikrarın kalkınmayla bağlantılı olduğuna olan inancından" kaynaklandığını ifade etti.

Cezayir, yurt dışındaki yatırımlarını güçlendirmeyi, ham petrol ve geleneksel enerji kaynakları dışında önemli alanlarda gelir kaynaklarını artırmayı hedefliyor.

Etiyopya'da cumartesi günü başlayan 36. Afrika Birliği Zirvesinin 2 gün süreceği belirtilmişti.