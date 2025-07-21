Cezayir, 600 Milyon Dolarlık Enerji Anlaşmaları İmzaladı

Cezayir'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, ülkenin çeşitli bölgelerinde yapılacak hidrokarbon arama faaliyetlerini kapsayan toplam 600 milyon dolar değerinde 5 uluslararası anlaşma imzaladı.

Cezayir resmi ajansı APS'nin aktardığına göre, söz konusu anlaşmalar, Cezayir'in enerji sahalarını yatırımcılara açtığı başkent Cezayir'deki "Algeria Bid Round 2024" ihalesi kapsamında yapıldı.

Törene, Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Muhammed Arkab, Bilgi Ekonomisi ve Girişimcilik Bakanı Nureddin Vadıh, Sonatrach Genel Müdürü Raşid Haşişi, Cezayir Ulusal Hidrokarbon Kaynaklarını Değerlendirme Ajansı (ALNAFT) Başkanı Semir Bahti ve ilgili yabancı enerji şirketlerinin temsilcileri katıldı.

Beş farklı keşif sahasını kapsayan 600 milyon dolar değerindeki anlaşmalar, "katılım" ve "üretim paylaşımı" modelleriyle imzalandı.

Sonatrach, Berkin havzasında, Vurkla ve İllizi vilayetleri arasında yer alan "Toual 2" sahası için İsviçreli Filada ve Avusturyalı Zangas şirketlerinden oluşan bir konsorsiyumla, Karn el-Kussa 2 sahasında da Çinli Sinopec ile "katılım" modeliyle sözleşme imzaladı.

İtalyan Eni ve Taylandlı PTTEP ortaklığıyla ülkenin güneyindeki Adran kentindeki Rakkan 2 sahasında, Çinli Zebec ile Zerafa 2 sahasında ve Katarlı Qatar Energy ve Fransız TotalEnergies ortaklığıyla da ülkenin güneydoğusundaki Ahara sahasında "üretim paylaşımı" modeliyle sözleşmeler imzalandı.

Haziran ayında ALNAFT, "Algeria Bid Round 2024" çerçevesinde açılan 6 keşif sahasından 5'ine teklif geldiğini ve bu sahalar için arama ve işletme ruhsatlarının verildiğini duyurmuştu.