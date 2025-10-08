Cezayir 2026 İçin Tarihi Bütçe Açıkladı: 131 Milyar Dolar

Cezayir hükümeti, 2026 yılı için 131 milyar dolara ulaşan ülke tarihinin en büyük bütçesini ayırdı.

AA'nın edindiği 2026 yılı Cezayir Maliye Kanunu (Genel Bütçe) Tasarısına göre, Cezayir, 2026 yılı için ülke tarihinin en büyük bütçesini tahsis etti.

Buna göre yaklaşık 131 milyar dolar olarak belirlenen gelecek yıl bütçesi önceki yıla göre 5 milyar dolar daha arttı. Savunmaya ayrılan ödeneğin de 2025'e göre yaklaşık 2 milyar dolar artarak 27,17 milyar dolar olması bekleniyor.

Yasa tasarısında yeni bir vergi kalemi yer almıyor ancak paralel ekonominin başlıca kaynağı olan ve maliyeti 50-60 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen vergi kaçakçılığıyla mücadele için sıkı tedbirler öngörülüyor.

Bu önlemler arasında vergi ihlallerine yönelik cezaların artırılması ve mali işlemler üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılması yer alıyor.

Ülkenin döviz gelirlerinin yaklaşık yüzde 90'ını petrol ve doğalgaz rezervlerinin oluşturduğu Cezayir, 2024'te iyi bir seviyeye gelerek Güney Afrika ve Mısır'dan sonra Afrika'nın en iyi üçüncü ekonomisi oldu.