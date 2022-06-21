Cezası nedeniyle memur olamayınca Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru haklı bulundu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 2012 yılında lise öğrencisiyle tartıştığı arkadaşının burnunu kıran E.E.'ye hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ceza sonrasında Adalet Bakanlığı'nın infaz koruma memurluğu sınavını kazanan E.E., bu ceza sebebiyle mesleğe kabul edilmedi. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapan E.E., haklı bulunarak masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar verildi.

Gölcük ilçesinde 2012 yılında lisede eğitim gördüğü sırada tartıştığı arkadaşının burnunu kıran E.E., olayın mahkemeye taşınmasıyla yargılama sonucu 7 ay 23 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Adalet Bakanlığı tarafından 2015 yılında açılan Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu sınavını kazanan E.E., yapılan güvenlik soruşturmasında geçmişindeki hapis cezasının bulunması gerekçe gösterilerek mesleğe kabul edilmedi.

Verilen hükmün gerekçelerini her yönden inceleyen ve 54 madde halinde açıklayan Anayasa Mahkemesi heyeti, hukuki süreçte alınan kararların E.E.'nin Anayasa'nın 36 ve 38'inci maddeleri ile güvence altına alınan 'masumiyet karinesi'nin ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneğinin masumiyet karinesinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. Dava Dairesi'ne gönderilmesini sağlamak üzere Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, tazminat talebinin ise reddine karar verildi.