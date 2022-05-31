CEZASI KESİNLEŞEN CANAN KAFTANCIOĞLU SİLİVRİ CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ - Haberler

Yargıtay'da cezası onanan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki dosya, hapis kararını veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kesinleşme işlemlerinin ardından dosya, İnfaz Savcılığı'na gönderildi. Bunun üzerine Canan Kaftancıoğlu, teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. C kapısı önünde Kaftancıoğlu'na destek için pankart açmak isteyen bir gruba, güvenlik personeli izin vermedi. Grup ile güvenlik personeli arasında sözlü tartışma yaşandı.

Sosyal medya paylaşımları ve televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle Canan Kaftancıoğlu, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme 6 Eylül 2019 tarihinde Kaftancıoğlu hakkında "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası olmak üzere toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz talebi üzerine dosyayı değerlendiren Yargıtay 3'üncü Dairesi de Kaftancıoğlu'nun cezasını kısmen onadı. "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün hapis ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onayan Yargıtay, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onadı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel