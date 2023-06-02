Cezaları kesinleşen 20 hükümlü yakalandı

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı.

ASAYİŞ Şube Müdürlüğü tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Aralarında Cinayet, yaralama, hırsızlık gibi suçlardan onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 31 Mayıs Çarşamba günü firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 hükümlü yakalandı. Yakalananlar arasında 'adam öldürmek' suçundan 35 yıl hapis cezası kesinleşen Kamil D., 'yaralama' suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen Emin Ç., 'hırsızlık' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Ömer F.'de var. Hükümlüler, cezalarını çekmeleri için cezaevlerine teslim edildi.