Cezaevleri ve Sağlık Sempozyumu İstanbul'da Yapıldı

İstanbul'da düzenlenen Cezaevleri ve Sağlık Sempozyumu'nda tutuklu ve hükümlülerin hukuki durumları ile beslenme koşulları masaya yatırıldı.

Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, cezaevinde yaşananları konuşmak, tartışmak ve çözüm üretmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Şahbaz, ülkedeki cezaevlerinde 400 binden fazla kişinin kaldığını ifade etti. Cezaevi koşullarının sağlık ve cezaevi personeli ile onların ailelerini de etkileyen bir durum olduğunu anlatan Şahbaz, cezaevlerinde kalan 1413 hastanın 335'inin tek başına yaşayamayacak düzeyde ağır durumda olduğunu belirtti.

Bazı çocukların da cezaevinde kalan annesiyle yaşamak zorunda olduğunu dile getiren Şahbaz, katılımcılarla bu konuları da tartışmak üzere bir araya geldiklerini kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından tutuklu ve hükümlülerin hukuki durumları ile beslenme koşullarına ilişkin çeşitli oturumlar yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz'ın başkanlığını yaptığı ilk oturumda Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt, Prof. Dr. Ümit Biçer ve avukat Gülseren Yoleri konuştu.

Diğer oturumlarda cezaevlerindeki mevcut şartların iyileştirilmesine ilişkin atılacak adımlar ve çözüm önerileri de ele alındı.