Cezaevleri ve Sağlık Sempozyumu İstanbul'da Yapıldı

Cezaevleri ve Sağlık Sempozyumu İstanbul'da Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen sempozyumda tutuklu ve hükümlülerin hukuki durumları ile beslenme koşulları tartışıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, cezaevlerinde 400 binden fazla kişinin bulunduğunu ve mevcut koşulların iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da düzenlenen Cezaevleri ve Sağlık Sempozyumu'nda tutuklu ve hükümlülerin hukuki durumları ile beslenme koşulları masaya yatırıldı.

Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, cezaevinde yaşananları konuşmak, tartışmak ve çözüm üretmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Şahbaz, ülkedeki cezaevlerinde 400 binden fazla kişinin kaldığını ifade etti. Cezaevi koşullarının sağlık ve cezaevi personeli ile onların ailelerini de etkileyen bir durum olduğunu anlatan Şahbaz, cezaevlerinde kalan 1413 hastanın 335'inin tek başına yaşayamayacak düzeyde ağır durumda olduğunu belirtti.

Bazı çocukların da cezaevinde kalan annesiyle yaşamak zorunda olduğunu dile getiren Şahbaz, katılımcılarla bu konuları da tartışmak üzere bir araya geldiklerini kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından tutuklu ve hükümlülerin hukuki durumları ile beslenme koşullarına ilişkin çeşitli oturumlar yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz'ın başkanlığını yaptığı ilk oturumda Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt, Prof. Dr. Ümit Biçer ve avukat Gülseren Yoleri konuştu.

Diğer oturumlarda cezaevlerindeki mevcut şartların iyileştirilmesine ilişkin atılacak adımlar ve çözüm önerileri de ele alındı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti

Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.