Cezaevine ziyarete gelen kişinin üstünde uyuşturucu bulundu - Haberler

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Cezaevine ziyarete gelen kişinin üstünde uyuşturucu bulundu

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Cezaevine ziyarete gelen kişinin üstünde uyuşturucu bulundu

Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevine ziyarete gelen ve üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde cezaevine ziyarete gelen ve üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Akşehir T Tipi Kapalı cezaevinde yatan akrabası E.Ç'yi ziyarete gelen Erkan Ç'nin cezaevi görevlilerince yapılan üst aramasında cezaevine uyuşturucu madde sokmaya çalıştığını tespit edildi. Şüphelinin üzerinde 8 gram esrar ele geçirildi.

Durumun Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibine bildirilmesi üzerine şüpheli Erkan Ç. gözaltına alındı.

Erkan Ç, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Uyuşturucu, Akşehir, Cezaevi, Konya, Güncel, Haberler

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