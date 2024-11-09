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Cezaevinden İzne Çıkan Şahıs, Eşini Uykusunda Boğdu

Cezaevinden İzne Çıkan Şahıs, Eşini Uykusunda Boğdu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Yakup Söğütçü, 10 yıllık eşi Esma Söğütçü'yü uykusunda boğarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Yakup Söğütçü, eşi Esma Söğütçü'yü (33) uykusunda boğdu.

Olay, sabah saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre; Yakup Söğütçü 10 yıldır evli olduğu eşi Esma Söğütçü'yü henüz bilinmeyen bir nedenle uykusundayken boğdu. Evden gelen sesler sonrası komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi Söğütçü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli yakalanırken, Yakup Söğütçü'nün 'Uyuşturucu' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce izne geldiği öğrenildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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