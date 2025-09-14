Cezaevinden İzinli Çıkan Hükümlü 222 Sentetik Ecza Hapla Yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cezaevinden izinli çıkan R.K., devriye gezen motosikletli 'Yunus' timi tarafından durdurularak üzerinde 222 sentetik ecza hapla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine teslim edildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü, 222 sentetik ecza hapla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli "Yunus" timi, Alaybey Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında şüphelendikleri R.K'yi (23) durdurdu.
R.K'nin üzerinde 222 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel