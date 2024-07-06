Cezaevinden izinli çıkan hırsızlık şüphelisi bankalara zarar verdi
Edirne'de yüzünü maskeyle kapatıp bankalara ait 5 ATM'ye zarar verip para çalmak isteyen Murat U.'nun hırsızlık suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat U., gazetecilere, 'Pişmanım' dedi.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Edirne'de yüzünü maskeyle kapatıp bankalara ait 5 ATM'ye zarar verip para çalmak isteyen Murat U.'nun hırsızlık suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat U., gazetecilere, "Pişmanım" dedi.