Cezaevinden çıktı, kırmızı ışıkta otomobildeki husumetlilerini vurdu

KARS'ta cezaevinden izinli çıkan Gökmen Işık, husumetlilerinin bulunduğu kırmızı ışıkta duran otomobile tabancayla ateş etti. Saldırıda sürücü Yunus Kaplan öldü, yanındaki akrabası yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet ile Gaziahmet Muhtarpaşa caddelerini birleştiren kavşaktaki trafik ışıklarında meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Gökmen Işık, aralarında husumet olduğu öğrenilen Yunus Kaplan'ın 35 ZRR 35 plakalı otomobilini takip etti. Otomobilin kırmızı ışıkta durduğu sırada Gökmen Işık, tabancayla ateş etmeye başladı. Saldırıda

Savcının olay yeri incelemesinin ardından Yunus Kaplan'ın cenazesi Harakani Hastanesi morguna kaldırıldı, Gökmen Işık gözaltına alındı.