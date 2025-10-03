Cezaevinden Çıkan Kadın Arkadaşının Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde 10 gün önce cezaevinden çıkan bir kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Rüstem O, sabah eve geldiğinde bir süredir yanında kalan Derya Kazmacı'yı (38) yerde yüzüstü hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekibi, Kazmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazmacı'nın 10 gün önce cezaevinden çıktığı, kalacak yeri olmadığı için bir süredir arkadaşı Rüstem O'nun evinde kaldığı öğrenildi.