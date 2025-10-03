Haberler

Cezaevinden Çıkan Kadın Arkadaşının Evinde Ölü Bulundu

Cezaevinden Çıkan Kadın Arkadaşının Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde, cezaevinden 10 gün önce çıkan 38 yaşındaki Derya Kazmacı, arkadaşının evinde hareketsiz halde bulundu. Olay sonrası sağlık ekibi, Kazmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 10 gün önce cezaevinden çıkan bir kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu.

Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Rüstem O, sabah eve geldiğinde bir süredir yanında kalan Derya Kazmacı'yı (38) yerde yüzüstü hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekibi, Kazmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazmacı'nın 10 gün önce cezaevinden çıktığı, kalacak yeri olmadığı için bir süredir arkadaşı Rüstem O'nun evinde kaldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Trump Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.