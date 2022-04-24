Cezaevindeki üretime infaz koruma memurlarından katkı

İZMİR (AA) - İzmir'deki Foça Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında hükümlüler izne gönderilince, hayvancılık başta olmak üzere devam edilmesi gereken iş kollarındaki üretimi infaz koruma memurları, kapalı cezaevinden gönüllü gelen hükümlülerle gerçekleştiriyor.

Foça ilçesinde 1962 yılında 20 bin dönüm arazi üzerine kurulan ve yaklaşık 2 bin hükümlü kapasiteli Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu, hükümlülerin meslek öğrenmesi ve topluma kazandırılması için çalışmalar yürütüyor.

Kovid-19 salgını öncesinde mobilya, demir, tabela, döşeme ve hayvancılık başta olmak üzere 60 iş kolunda faaliyet yürütülen açık cezaevinde, hükümlülere meslek öğretilirken bununla birlikte büyük bir üretim de ortaya çıkıyor.

Başta devlet kurumları olmak üzere isteyen kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılandığı infaz kurumunda, salgın öncesi yıllık 500 milyon liralık üretim yapıldığı belirtiliyor.

Salgın sürecinde hükümlülerin izne gönderilmesinin ardından başta hayvancılık ve demir atölyelerinde üretimi sürdüren ceza infaz kurumunda, bu kez devreye infaz koruma memurları ve kapalı cezaevinden gönüllü gelen hükümlüler girdi.

Yaklaşık 2 yıldır, kapalı cezaevinden yeni gelen 200 kişiye hem iş öğretip hem de onların da katkısıyla üretimi 4'te 1 oranında sürdüren memurlar, verilen taahhütlerin de yerine getirilmesini sağladı.

"Personelimizin üzerine 4-5 kat yük bindi ancak işleri sürdürdüler"

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, AA muhabirine, hükümlüleri topluma kazandırmayı ve meslek sahibi yaparak yeni bir suç işlemelerini engellemeyi amaçladıklarını söyledi.

Hükümlülerin, iş kolları sayesinde infaz kurumundan usta olarak çıktığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Pandemi öncesinde 1300 hükümlü değişik iş kollarında 50'şer 100'er kişi olarak çalışıyordu. Salgın tedbirleri kapsamında açık cezaevindeki hükümlüler izne gönderildi. Doğal olarak bu bizim üretimimize yansıdı. Burada en büyük yük kendi personelimize düştü. Personelimiz, hükümlü yokluğunda mevcutta devam eden işleri, başta hayvancılık ve yumurta işleri süreklilik arz ettiği için devraldı ayrıca taahhüt ettiğimiz işler var. Hükümlü sayısının 1300 olduğu üretim alanında işi bir anda 200 kişiyle döndürmeye çalışıyoruz. Personelimizin üzerine 4-5 kat yük bindi ancak işleri sürdürdüler."

Yılmaz, atölyelerde gelen talebe göre Atatürk resminden mobilyaya kadar her türlü üretimi gerçekleştirerek yerinde montaj yapıp teslim ettiklerini anlattı.

Yıllık 500 milyon liralık bir üretime sahip olduklarını dile getiren Yılmaz, düşük kar marjıyla işlerine devam ettiklerini sözlerine ekledi.