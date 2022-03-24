CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 21 KİŞİDEN 8'İ ADLİYEDE - Haberler

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CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 21 KİŞİDEN 8'İ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'da cezaevindeki terör örgütü PKKKCK üyelerine finans sağladıkları iddiasıyla 7 ildeki operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 8'i, adliyeye sevk edildi.

BOLU'da cezaevindeki terör örgütü PKKKCK üyelerine finans sağladıkları iddiasıyla 7 ildeki operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 8'i, adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bolu F Tipi Cezaevi'nde kalan terör örgütü PKKKCK üyelerine finans sağladıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Jandarmanın düzenlediği operasyonda İstanbul'da 9, Ankara'da 2, Diyarbakır'da 5, Adana'da 2, Bingöl'de 1, Mardin'de 1 ve Iğdır'da 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda belge ve dokümanlara da el koyuldu. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanı' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden 1'i dün akşam, 7'si ise bugün jandarma tarafından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 21 KİŞİDEN 8'İ ADLİYEDE

CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 21 KİŞİDEN 8'İ ADLİYEDE

CEZAEVİNDEKİ PKK'LILARA FİNANS SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 21 KİŞİDEN 8'İ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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