Cezaevindeki ağabeyini ziyaret etmediği iddiasıyla yengesini dövdü - Haberler

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Cezaevindeki ağabeyini ziyaret etmediği iddiasıyla yengesini dövdü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da Tuba Y. (31), cezaevindeki eşini ziyaret etmediği iddiasıyla kayınbiraderi tarafından sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi.

ADANA'da Tuba Y. (31), cezaevindeki eşini ziyaret etmediği iddiasıyla kayınbiraderi tarafından sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, Tuba Y.'nin kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, 29 Mart günü saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kayınbirader, cezaevindeki ağabeyini ziyarete gitmediği öne sürülen yengesi Tuba Y. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tuba Y., kayınbiraderi tarafından tekme ve yumrukla darbedildi. Bu anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, Tuba Y. ile kayınbiraderi olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Tuba Y.'ye ulaştı. Emniyete götürülen Tuba Y.'nin, kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.


Cezaevindeki ağabeyini ziyaret etmediği iddiasıyla yengesini dövdü

Cezaevindeki ağabeyini ziyaret etmediği iddiasıyla yengesini dövdü

Cezaevindeki ağabeyini ziyaret etmediği iddiasıyla yengesini dövdü

Cezaevindeki ağabeyini ziyaret etmediği iddiasıyla yengesini dövdü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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