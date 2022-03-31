Cezaevindeki ağabeyini ziyaret etmediği iddiasıyla yengesini dövdü

ADANA'da Tuba Y. (31), cezaevindeki eşini ziyaret etmediği iddiasıyla kayınbiraderi tarafından sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, Tuba Y.'nin kayınbiraderinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, 29 Mart günü saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kayınbirader, cezaevindeki ağabeyini ziyarete gitmediği öne sürülen yengesi Tuba Y. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tuba Y., kayınbiraderi tarafından tekme ve yumrukla darbedildi. Bu anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.