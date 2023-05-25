Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cezaevinde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Cezaevinde Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Güncel Haberler

Zonguldak'ta cezaevinde yangın tatbikatı ekipleri harekete geçirdi. Kdz. Ereğli İlçesinde A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen tatbikatta ekipler, yaşanabilecek olaylara karşı aldıkları önlemleri test etti.

Zonguldak'ta cezaevinde yangın tatbikatı ekipleri harekete geçirdi.

Kdz. Ereğli İlçesinde A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yangın ihbarı üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar ekipleri şaşkınlıkla izledi. Olayın tatbikat olduğunun anlaşılması üzerine vatandaşlar rahat bir nefes alırken 20 dakika süren tatbikatta ekipler yaşanabilecek olaylara karşı aldığı önlemleri test etmiş oldu. - ZONGULDAK

Zonguldak Seçim Sonuçları
Zonguldak Yerel Seçim Sonuçları 2019
Zonguldak Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title