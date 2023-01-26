Cezaevi servis aracına bombalı saldırının faillerine 913'er yıl hapis istendi

BURSA'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

BURSA'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütü üyesi Seda Baykan, Dilek Arsu, Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu'nun 913'er yıl hapsi istendi.

Olay, 20 Nisan 2022'de Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde görev yapan infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıda infaz koruma memurlarından Cengiz Yiğit şehit oldu, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP üyesi 3 kişinin ismine ulaşıldı. Şüphelilerden Seda Baykan'ın bomba düzeneğini yol kenarındaki elektrik direğinin dibine yerleştirerek, cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlattığı belirlendi. Şüphelilerden Dilek Arsu'nun, Baykal'a yardım ve yataklık ettiği, Mehmet Mustafa Uzkar'ın da araçla getirip, götürdüğü tespit edildi.

İddianamenin Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından 4 sanığın yargılanmasına başlanacak.