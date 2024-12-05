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Cezaevi Firarisi Yüreğir'de Bacağından Vurularak Yakalandı

Cezaevi Firarisi Yüreğir'de Bacağından Vurularak Yakalandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan cezaevi firarisi F.C., bacağından vurularak yakalandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan F.C.'nin çeşitli suç kaydı olduğu öğrenildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan cezaevi firarisi, bacağından silahla vurularak yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgür Mahallesi 2354 Sokak'taki bir erkek kuaföründe cezaevi firarisi F.C'nin (31) görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerinden çıktığı esnada bekçilerin "dur" ihtarına uymayan F.C. kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında havaya ateş açan bekçilerin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, bacağından vurularak yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.C. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çeşitli suçlardan 18 suç kaydı olduğu öğrenilen F.C'nin tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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