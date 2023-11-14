Cezaevi firarisi polis takibinde yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, otomobiliyle polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Ahmet Akın (29), takiple yakalandı. 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Akın, tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu satıcısı F.U. da yakalandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, otomobiliyle polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan Ahmet Akın (29), takiple yakalandı. 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Akın, tutuklandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü yoluna devam ederken, polis ekipleri ise peşine düştü. Yapılan takiple otomobil Ozan Abay Caddesi'nde durduruldu. Otomobilin sürücüsü Ahmet Akın gözaltına alındı. Akın'ın yapılan kontrollerinde 'Kasten öldürme' suçundan hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği belirlendi. Emniyete götürülen Akın, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU SATICISI DA YAKALANDI

Öte yandan, sokak aralarında uygulama yapan ekipler, polis otosunu görünce koşarak kaçmaya çalışan F.U.'yu yakaladı. Çok sayıda suç kaydı bulunan F.U.'nun yakınında bir tepsi içerisinde satış için kullanılan poşetler ve 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.