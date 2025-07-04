Cezaevi Firarisi Kırıkkale'de Yakalandı
Kırıkkale'de, 3 ayrı hırsızlık suçundan 16 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.S. yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonda hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de 3 ayrı "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 farklı "hırsızlık" suçundan hakkında 16 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.S. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel