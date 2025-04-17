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Cezaevi Firarisi Karabük'te Yakalandı

Cezaevi Firarisi Karabük'te Yakalandı
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Karabük'te 3 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ç., polis tarafından yakalandı. Kovalamaca sonucu gözaltına alınan M.Ç., adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARABÜK'te, 3 ayrı suçtan hakkında 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi M.Ç., polis tarafından yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Parada Sahtecilik', 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından aranan M.Ç.'nin adresini tespit etti. Toplam 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.Ç., polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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