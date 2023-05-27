Cezaevi Firarisi Jandarma Tarafından 12 Yıl Sonra Yakalandı

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde M Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden ve 7 ayrı suçtan yakalaması bulunan hükümlünün, Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Van'da 20111 yılında meydana gelen depremde M Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden ve 7 ayrı suçtan yakalaması bulunan hükümlünün, Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından firar eden hükümlü ve tutuklu şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 2011 yılındaki depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 7 ayrı suçtan yakalaması bulunan hükümlünün Van ili merkezinde olduğu tespit edildi. Ekiplerin takibi sonucu hakkında 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari şahıs 25 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen kişi işlemlerinin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi" denildi. - VAN