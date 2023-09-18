Cezaevi firarisi İzmir'de yakalandı

İzmir polisi, cezaevinden firar eden ve 'silahla yağma' suçundan hükümlü olan bir kişiyi yakaladı. Firari, gönül ilişkisi yaşadığı kişinin iş yerinde yakalandı.

İzmir'de bin 280 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

İZMİR - Bir süre önce cezaevinden firar eden ve "silahla yağma" suçundan 1282 yıl 1700 ay 220 gün hapis cezasına hükümlü bir kişi, İzmir polisi tarafından yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 7 Eylül günü cezaevinden firar eden ve "silahla yağma" suçundan 1282 yıl 1700 ay 220 gün hapis cezasına hükümlü Ö.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada firari Ö.E.'nin gönül ilişkisi yaşadığı kişinin iş yerinde olduğu tespit edildi. Adrese gerçekleştirilen operasyonda zanlı kıskıvrak yakalandı.

Cezaevi firarisi Ö.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.