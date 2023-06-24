Cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Türkmenistan uyruklu cezaevi firarisi Maksat Bahramov, ailesini uğurlamaya geldiği İstanbul Havalimanı'nda polis tarafından yakalandı. Bahramov'un kaçtığı cezaevine teslim olmamak için koronavirüs salgını döneminde açık cezaevine teslim olmak için verilen süreyi de kullanmadığı ortaya çıktı.

Türkmenistan uyruklu cezaevi firarisi Maksat Bahramov, ailesini uğurlamaya geldiği İstanbul Havalimanı'nda polis tarafından yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, terminal içerisinde yaptıkları uygulama sırasında bir kişiden şüphelendi.

Polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları kişiye kimlik kontrolü yaptı. Yabancı uyruklu kişi, ailesini memlekete uğurlamaya geldiğini belirterek, ikamet izin belgesini gösterdi.

Yapılan incelemede Dovletmyrat Bahramov adına düzenlemiş ikamet belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, sahte belge ibraz eden kişinin Türkmenistan uyruklu Maksat Bahramov olduğunu belirledi.

Yapılan GBT kontrolünde Bahramov'un, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapma ve sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezasının bulunduğu, ayrıca hükümlü ve tutuklunun kaçması, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suçlarından aranmasının olduğu tespit edildi.

Bahramov'un koronavirüs salgını döneminde kapalı cezaevinden açık cezaevine teslim olmak için bir hafta süresi bulunmasına rağmen teslim olmayıp kaçtığı ortaya çıktı.

Cezaevi firarisi Bahramov, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevi'ne teslim edildi.