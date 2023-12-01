Cezaevi Firarisi Erzin'de Yakalandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, cezaevi firarisi hükümlü jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Mahmutlu Mahallesi'nde saklandığını belirlediği hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.