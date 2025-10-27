Haberler

Cezaevi Firarisi 7 Yıl Saklandı, Yakalandı

Güncelleme:
Ankara'da 11 ayrı suçtan 35 yıl 1 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.Ü., 7 yıldır saklandığı su satış ofisinin deposunda yakalandı. Emniyet ekipleri, S.Ü.'nün izine ulaşarak onu gözaltına aldı.

ANKARA'da 11 ayrı suçtan hakkında 35 yıl 1 ay hapis cezası kararı bulunan cezaevi firarisi S.Ü., 7 yıldır saklandığı su satış ofisinin deposunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, 12 Ocak 2018 tarihinden beridir cezaevi firarisi olan S.Ü.'nün izine ulaşıldı. 24 farklı suç dosyası bulunan, 'Dolandırıcılık', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'Tehdit', 'Resmi belgede sahtecilik' gibi 11 ayrı suçtan da hakkında 35 yıl 1 ay hapis cezası kararı bulunan firari suçlu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.Ü., işlemlerin ardından cezaevine sevk edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
