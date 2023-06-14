Cezaevi bahçesine ata tohumu ekildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun bahçesine ata tohumu ekildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, kurumun mühendislik ekibi ve infaz kurumunda görev yapan askeri personelle çalışma yaptıklarını belirtti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun bahçesine ata tohumu ekildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, yaptığı açıklamada, kurumun mühendislik ekibi ve infaz kurumunda görev yapan askeri personelle çalışma yaptıklarını bildirdi.

Eskiden tarlalarda üretilen ata tohumlarını ekimi için Elmalı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun bahçesinde bir dönüm alan hazırladıklarını belirten Boğatimur, "Bu alana domates, kabak ve kavun diktik. Özenle topladığımız tohumlarımızı fide haline getirdik. Askerlerimize emanet ettik." ifadesini kullandı.