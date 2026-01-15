Haberler

Ceza ve Tevkifevleri personelinin görevde yükselme ve nakil şartları değişti

Güncelleme:
Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün personel yönetmeliğinde yaptığı değişikliklerle hemşire ve fizyoterapist kadrolarını ekledi. Ayrıca, atama şartları ve sözlü sınav süreçlerinde önemli düzenlemelere gidildi.

Adalet Bakanlığınca hazırlanan "Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin "Görevde yükselme ve ünvan değişikliğine tabi hizmet grupları" başlıklı 5. maddesine "fizyoterapist" ve "hemşire" kadroları eklendi.

Yönetmeliğin "Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7. maddesinde yapılan değişiklikle infaz ve koruma başmemurlarına, 5 yıl görev yapmaları şartıyla ceza infaz kurumu müdürü sınavına katılma imkanı getirildi.

Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için hizmet süresi ise 5 yıldan 8 yıla çıkarıldı.

Yönetmeliğin "Sözlü sınav" başlıklı 13. maddesinde yapılan değişiklikle sözlü sınava çağrılacak aday sayısı azaltıldı. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 yerine bir buçuk katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Görevde yükselme sonrası nakil şartı ise 3 yıla çıkarıldı. Düzenlemeyle ayrıca, personelin atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak nakil talebinde bulunamayacağı hükme bağlandı.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
