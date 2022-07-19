Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "hükümözlü kişiye zorla iğne yapıldığı" iddiasını yalanladı - Haberler

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "hükümözlü kişiye zorla iğne yapıldığı" iddiasını yalanladı

AA - İsmet Karakaş - Güncel
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 'hükümözlü kişiye zorla iğne yapıldığı' iddiasını yalanladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Dumlu Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümözlü Emrah Y'nin görevlilerce darp edildiği ve zorla iğne yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Dumlu Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümözlü Emrah Y'nin görevlilerce darp edildiği ve zorla iğne yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada tutuklu Emrah Y'nin darp edildiği ve görevli memurlar tarafından zorla iğne yapıldığı yönünde haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Emrah Y'nin Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "PKK terör örgütüne üye olma suçundan" hükümözlü olarak bulunduğu belirtilen açıklamada, ilgiliye ceza infaz kurumunda bulunduğu süre boyunca hiçbir şekilde iğne veya aşı uygulamasının yapılmadığı bildirildi.

Emrah Y'nin darp ve tehdit edildiğine ilişkin herhangi bir şikayetinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Görevli memurlar tarafından adı geçene yönelik mevzuat dışı herhangi bir uygulamada bulunulmadığı, ziyaret görüşü esnasında mevcut prosedüre uygun hareket edildiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ceza infaz kurumlarında yürütülen tüm iş ve işlemlerin işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışı içinde, insan haklarına saygılı biçimde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu iddialar gerçeklikten tamamen uzak, kurum ve personelimizin itibarına zarar vermeye ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir." ifadelerine yer verildi.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

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