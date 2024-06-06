İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz'a veda yemeği düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz'ın Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Balmumcu Askeri Sosyal Tesisleri'ndeki yemeğe, Vali Davut Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile diğer adliyelerin başsavcıları, başsavcı vekilleri, hakimler ve savcılar katıldı.

Yemekte konuşan Gül, İstanbul'un 130'dan fazla ülkeden daha kalabalık nüfusa sahip olduğunu dile getirerek, adliye ve valiliğin 7 gün 24 saat irtibatlı çalışması gerektiğini anlattı.

Mehmet Yılmaz'la görevde olduğu süre boyunca güven ilişkisi içinde çalıştıklarını ancak tayinlerin kamu görevlilerinin kaderi olduğunu söyleyen Gül, "Sizin bizim üzerimizde çok hakkınız var, hakkınızı helal edin, bizden varsa helal olsun, yolunuz açık olsun. Eşiniz, çocuklarınızla birlikte Allah hayırlı huzurlu bir ömür nasip etsin. İnşallah Ankara'daki mesleki anlamda kariyerinizin başlangıcı olmuş olur." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz da Aralık 2020'de Mehmet Yılmaz ile İstanbul'a birlikte tayinlerinin çıktığını, yaklaşık 3,5 yıldır birlikte görev yaptıklarını dile getirdi.

Yılmaz'ı "Sırdaşım, can yoldaşım, kardeşim, arkadaşım" ifadesiyle tanımlayan Başsavcı Şaban Yılmaz, kendisinin adliyede hiçbir zaman mütevaziliğinden taviz vermediğini ve çok sevildiğini ifade etti.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne atanan Mehmet Yılmaz ise veda konuşmasında, gençliğinin en değerli günlerini geçirdiği İstanbul'da, başsavcı vekili olarak meslek hayatının en güzel günlerini geçirdiğini anlattı.

Türkiye'nin ve İstanbul 'un en güzel adliyesi, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ruhaniyetini taşıyan İstanbul Adliyesinde çalışmanın kendisi için ayrıcalık olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çalıştığım her görevde ciddi tecrübeler edindim. İstanbul Adliyesi ve burada çalışan siz değerli meslektaşlarım, bana bir ömür yetecek paha biçilmez mesleki bilgi ve birikim kazandırdı. Hayatımın en anlamlı, en kıymetli dönemlerinden birini burada geçirdim. Gerek sorumlu olduğum büro, gerek Cumhuriyet Başsavcılığının tamamı, gerekse tüm adliye ile güçlü bir bağ kurduk, işbirliği ve uyum içerisinde çalıştık. Şaban Başsavcı'mın liderliğinde tüm zorluklarla birlikte mücadele ettik. Ortaya bir başarı çıkmışsa, bu anlayışın ve olumlu şartların tezahürü olduğunu belirtmem gerekir."

Konuşmaların ardından Mehmet Yılmaz'a Vali Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Altun, Başsavcı Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Aktaş plaket takdim etti.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.